Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kars'ta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı programına katılmak üzere Kars'a geldi.<br><br>Bakan Selçuk'u Harakani Havaalanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Başkanı Adem Çalkın, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve protokol üyeleri karşıladı.<br><br>Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Harakani Havaalanı'ndan Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı programının yapılacağı Cevriye Tatış Ortaokula'na geçti. - KARS