Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sağlık koşullarına bağlı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağına ilişkin, "Bu tümüyle sağlık koşullarına bağlı ifadelerini kullandı.
21.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:54
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağına ilişkin, "Bu tümüyle sağlık koşullarına bağlı ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ziya Selçuk, 27 Mart, Ekonomi