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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 1 sene sonra tekrar edileceğine dair sahte bir haberle ilgili resmi kaynaklardan paylaşılan açıklamaların dikkate alınmasını tavsiye ederek, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz" tepkisini gösterdi.

01.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:49

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 1 sene sonra tekrar edileceğine dair habere ve resmi olmayan bir belgenin paylaşılması hakkında açıklama yaptı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Haber ve belge üzerine çarpı işareti koyan Selçuk, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim. Lütfen sadece resmî kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim." dedi.

HABERTÜRK DE HABERİN SAHTE OLDUĞU AÇIKLADI

Selçuk'un paylaştığı belge ve Habertürk'te yayımlanmış görünen görsel hakkında Habertürk resmi hesabından verilen yanıtta ise haberin Haberturk.com'da yer almadığı, 'photoshop' kullanılarak monte edildiği ve sahte olduğu söylendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Etiketler: Ziya Selçuk, Habertürk, Selçuk, Güncel

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