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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verdi, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında öğretmenlere hitap etti.

24.09.2019 16:42Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verdi, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında öğretmenlere hitap etti.
Selçuk, Osmaniye Öğretmenevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.
Burada eğitime destek olan hayırseverlere teşekkür plaketi veren Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir süre sohbet etti.
Selçuk, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kültür, Sanat ve Kongre Merkezinin açılışına katıldı.
Açılış kurdelesini kesen Bakan Selçuk, merkezdeki "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında öğretmenlere hitap etti.
Bakan Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleşti.

Ziya Selçuk, Osmaniye, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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