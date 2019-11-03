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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak'ta öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak'ta öğretmenlerle bir araya geldi.

03.11.2019 17:34Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak'ta öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şırnak'ta öğretmenlerle bir araya geldi.
Selçuk, kentteki temasları kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri türküler seslendirdi. Konserin ardından öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, sohbet ettiği öğretmenlere mesleki tecrübelerini anlattı ve eğitim planlamalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Bakan Selçuk'a Nuh'un Gemisi maketini takdim etti.
Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaretinin ardından geçtiği Bilim ve Sanat Merkezinde, müzik, robotik, resim, görsel sanatlar ve bilişim atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti.

Güncel

Kaynak: AA

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