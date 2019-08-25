Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Soruşturma başlattık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okul kayıtlarında zorla bağış alınamayacağının altını çizen Bakan Selçuk şunları ifade etti:

"SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

"Bu yıl başladığımız özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var. Yani bu okulların açılabilmesinin bir takım fiziksel şartların haricinde açan kurumun yetkinliği ile ilgili bazı kriterler ve standartlar üzerinde çalışılıyor ve bu da bitmek üzere.

Binlerce okuldan söz ediyoruz. Bunlardan bir iki tanesinde problem oluyor. Bir okul üzerinden bütün özel okulları yaftalarsak bu gereksiz güvensizlik oluşturuyor. Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öğretmenleri çocukları velileri mağdur etmemek bizim sorumluluğumuz. Biz bu olayın da farkındayız. Soruşturma başlatıldı. Zaten bildiğimiz bir konu."

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Okul kayıtlarında zorunlu bağış alınamaz. Özel sınıfla ilgili hangi okulda bu tür fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Buna asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla ortaya koyduk."