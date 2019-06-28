28.06.2019 09:10
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Başkan Aksun'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ülke genelinde başlatılan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılmak üzere Erzincan'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ülke genelinde başlatılan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılmak üzere Erzincan 'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 'u ziyaret eden Bakan Selçuk, çalışmalar hakkında brifing aldı.

31 Mart seçimlerinde MHP 'den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun'a hayırlı olsun temennisinde de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Erzincan'da hayırseverlerimizle, iş insanlarımızla, sivil toplum temsilcilerimizle birlikte bir görüşme, değerlendirme yapma imkanı da bulduk. Öğretmenlerimizle de yüz yüze gelip onlarla buradaki eğitimin genel kapsamını ve ileriye gidilecek yollar hususunda da bir sohbetimiz oldu. Erzincan'daki bu temaslarımızın eğitimimizin ilerlemesi noktasında çok büyük katkısı olacağına inancım tamdır." dedi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan , Ziya Selçuk , Güncel

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