Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Trafikte küçük hata yoktur'

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye çocukların trafik alanında bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal yatırım projesini başlattı. Proje ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında 3-11 yaş arasındaki çocuklar ile ailelerinde trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarına dikkat çekmek ve çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesini başlattı

İlk etapta İstanbul'da uygulanacak "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal yatırım projesi ile 8 ay içinde 39 ilçedeki 120 okulda 3-11 yaş arasındaki toplam 70 bin çocuğa ve dolaylı olarak ailelerine trafik kuralları hakkında eğitim verilmesi hedefleniyor. 2019-2020 öğretim yılında hayata geçirilecek ve proje kapsamında öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak amacı ile okullarda tiyatro gösterileri yapılacak.

Ayrıca projenin uygulandığı her okulda öğretmenlere ve velilere seminer verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye tarafından verilecek eğitici seminerlerde trafik kazalarının yıkıcı sonuçları ve alınabilecek önlemler anlatılacak. Bu seminerler ile öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlere de trafik bilinci kazandırılarak, toplumsal düzeyde katkı sağlanacak. Projenin birinci yılında İstanbul'da öğrenciler, veliler ve diğer aile fertleri ile ortalama 300 bin kişiye ulaşılmaya planlanıyor.