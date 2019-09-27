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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Adıyaman temasları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

27.09.2019 19:08Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Adıyaman temasları
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Bakan Selçuk, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden Selçuk, buradaki çocuklarla sohbet edip çalışmalarını inceledi. Öğrencilerin yazılımlarıyla da yakından ilgilenen Selçuk, tablet bilgisayarla kontrol edilebilen vinci de denedi.
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda partililere hitap etti.

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Kaynak: AA

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