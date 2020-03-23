Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından uzaktan eğitimin ilk dersinin verilmesi ANKARA - Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya...
23.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:02
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından uzaktan eğitimin ilk dersinin verilmesi ANKARA - Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi
Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Güncel