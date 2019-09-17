Haberler » Güncel » Haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere Van'a geldi.

17.09.2019 11:38Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere Van'a geldi.
Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda düzenlenen programa katılan Bakan Selçuk, burada hayırseverlerle bir araya geldi.
Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Selçuk, hayırseverlere birer teşekkür belgesi verdi.
Selçuk, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi"ne katıldı.
Program, basına kapalı devam etti.

Ziya Selçuk, Edremit, Selçuk, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:32 Göletteki balıklara tankerlerle "can suyu"
12:32 Minik öğrenciler farkındalık için çöp topladı
12:32 - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı
12:32 Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
12:32 Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:32 Doktorun evinde ölü bulunan ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu
12:30 SAHA İstanbul, en yeni ürünleriyle TEKNOFEST'te