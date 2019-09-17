Haberler » Güncel » Haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van'da öğretmenler ile bir araya geldi.

17.09.2019 17:48Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van'da öğretmenler ile bir araya geldi.
Bakan Selçuk, Valilikte gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" adlı programa katılıp il genelinde görev yapan öğretmenlerle buluştu.
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyarete den Bakan Selçuk, burada AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun katılımıyla toplantı yaptı.
Söz konusu programlar basına kapalı gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatroları, Ziya Selçuk, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Spor rıza çalımbay bütün düşüncemiz trabzon maçını kazanmak
19:42 İlkler TEKNOFEST'te sergileniyor
19:40 Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı
19:40 Milli Takım, Avrupa Pirat Şampiyonası'nda iddialı
19:39 Şehit Serkan Saka şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı
19:38 Liberya iç savaşlarla yargı önünde hesaplaşacak
19:38 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın - NUR