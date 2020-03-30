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Milli Eğitim Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul müdürlerinin muhtarlarla iletişim kurarak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak evde kalmalarına destek olmaları sağlanacak.

30.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:03
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul müdürlerinin muhtarlarla iletişim kurarak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak evde kalmalarına destek olmaları sağlanacak." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleri ile telekonferansla toplantı yaptı.
Selçuk, buradaki konuşmasında, öğretmenlerden ve eğitim yöneticilerinden öğrencilerin ve toplumun yararına faaliyetlerde yer almak için görevlendirilmeleri yönünde çok sayıda talep aldıklarını belirterek eğitimcilere bu zor günlerde ortaya koydukları sorumluluk yaklaşımları için teşekkür etti.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve alandaki uzmanların koronavirüs salgınının kontrol altına alınması konusunda gelecek 2 haftanın önemine dikkati çektiğini aktaran Selçuk, bu dönemde özellikle 65 yaşını geçenlerin evden çıkmamalarına destek için yapılan çalışmaların ülke çapında sistemli bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.
Bakan Selçuk, "Okul müdürleri, muhtarlarla iletişim kurarak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak evde kalmalarına destek olmaları sağlanacak." bilgisini paylaştı.
Her ilde kriz masası oluşturuldu
Milli Eğitim Bakanlığınca, her ilde salgınla ilgili işlevsel bir kriz masası oluşturulduğunu bildiren Selçuk, bu yapıların Bakanlığın merkez birimleri ile sürekli irtibatta olduğunu aktardı.
Selçuk, il milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantıda ayrıca uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak okulla ilgili motivasyonu korumak için yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üretimleriyle topluma destek olan meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerine de il müdürleri aracılığıyla teşekkürlerini iletti.
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Milli Eğitim Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

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Milli Eğitim Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı
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