Haberler » Güncel » Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir'e ziyaret - Haber

Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danışmanı aynı zamanda Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek ile MEB Danışmanları Turgay Öntaş, Dr. Okan Çoban Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

07.12.2019 01:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 01:29Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir'e ziyaret
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danışmanı aynı zamanda Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek ile MEB Danışmanları Turgay Öntaş, Dr. Okan Çoban Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Şube Müdürü Murat Demirci de hazır bulundu.

Üniversitenin; bir şehrin eğitimi, sosyal ve kültürel yapısı noktasında lokomotif bir görevi olduğunu belirten Bakanlık Danışmanları, bu anlamda ADÜ'nün kentle bütünleşmeye dayalı çalışmalarını önemseyerek yakından takip ettiklerini ifade ettiler.

Eğitimin sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Her insanın farklı olduğu düşüncesinden hareketle bu eğitim metodunu benimseyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin kadroları; özgün ve yenilikçi, özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi öncelik olarak görmektedir" şeklinde konuştu.

Ziyaret, birlikte yürütülebilecek çalışmalar ve hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - AYDIN

Aydın Adnan, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:26 DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Haber
02:21 TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (4) - Haber
02:20 GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI(çalışanın... - Haber
02:19 Tbmm meclis başkanı şentop'tan 'ceren özdemir' açıklaması - Haber
02:12 112 Acil Sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
7.12.2019 02:37:03