Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

Bakanlık, medyada 'devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı' başlıklı haberlerde yer alan 'özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği' iddialarını ve bu konuda MEB'e ulaşan bildirimleri 'ihbar' kabul ederek harekete geçti.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, yabancı dil özel sınıflarının oluşturulması, proje okulu, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar' gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek velilerden 'bağış' adı altında veya farklı yollarla ücret talep edildiğine ilişkin haberler ve gelen şikayetler dikkate alınarak, inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

Bakanlık ayrıca Anayasa'nın 42'nci maddesine göre eğitim öğretim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu, hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılacağına ilişkin, öğrenci ve velilerin okul yönetimlerince bilgilendirilmesini sağlayacak.