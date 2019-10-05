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Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Şensoy Bayburt'ta

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy başkanlığında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan il milli eğitim müdürleri ile bu illerdeki ölçme değerlendirme...

05.10.2019 12:04Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Şensoy Bayburt'ta
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy başkanlığında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan il milli eğitim müdürleri ile bu illerdeki ölçme değerlendirme süreçleri değerlendirildi.

Bayburt Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğince soru yazma kursu, düzenlendi. Şensoy; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce öğretmenlerimizin katıldığı soru yazma kursunu ziyaret etti. İl müdürleriyle ölçme değerlendirme uzmanları tarafından genel müdür başkanlığında ölçme değerlendirme faaliyetlerine ilişkin yol haritası çizildi.

İl müdürlerinden müteşekkil heyetle Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret ederek programını tamamladı. - BAYBURT

Bayburt, Ordu, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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