Milli Eğitim Bakanlığı, Yavuz Bingöl Sanat Merkezinden 84 Bin 290 Bağlama Alacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017 yılında Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü kapsamında okullara, bağlama ve piyano dağıtımını 2 gün önce Kars'tan başlattı.

ÖĞRENCİLERE UYGUN BAĞLAMALAR TANITILDI

Kars merkezde hizmet veren Cevriye Tatiş Ortaokulunda oluşturulan müzik sınıfının açılışına müzisyen Yavuz Bingöl de katıldı. Öğrencilere, Yavuz Bingöl tarafından öğrenciler için uygun ebatlarda oluşturulan bağlamalar da tanıtılarak, başarı sağlanması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

BAŞARI SAĞLANIRSA 84 BİN 290 BAĞLAMA ALINACAK

Başarı sağlanması halinde, okullara, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı, 84 bin 290 bağlama dağıtılacak.

Proje kapsamında, 3008 de piyano dağıtılması öngörülüyor. Protokol kapsamında bağlamalar için Yavuz Bingöl'e ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor.