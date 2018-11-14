14 Kasım 2018, 15:48
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Milli Eğitim Bakanlığı, Yavuz Bingöl Sanat Merkezinden 84 Bin 290 Bağlama Alacak

2017 yılında Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği Protokolü' kapsamında okullara 84 bin 290 bağlama ve 3008 piyano dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017 yılında Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü kapsamında okullara, bağlama ve piyano dağıtımını 2 gün önce Kars'tan başlattı.

ÖĞRENCİLERE UYGUN BAĞLAMALAR TANITILDI

Kars merkezde hizmet veren Cevriye Tatiş Ortaokulunda oluşturulan müzik sınıfının açılışına müzisyen Yavuz Bingöl de katıldı. Öğrencilere, Yavuz Bingöl tarafından öğrenciler için uygun ebatlarda oluşturulan bağlamalar da tanıtılarak, başarı sağlanması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

BAŞARI SAĞLANIRSA 84 BİN 290 BAĞLAMA ALINACAK

Başarı sağlanması halinde, okullara, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı, 84 bin 290 bağlama dağıtılacak.

Proje kapsamında, 3008 de piyano dağıtılması öngörülüyor. Protokol kapsamında bağlamalar için Yavuz Bingöl'e ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor.

Kars,Yavuz Bingöl
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:48



YORUMLAR (42)
MUSTAFA: yavuz biat etmenin ödülünü almış
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ANDSMERO: aferin
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AYSBERK: Birer tanede ''KIRAAT HANELERE ''versinler , pastamızı yerken hem çalar hem oynardık . . . . . Hakikaten ne oldu pastalar , börekler, çaylar ???
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MÜLAYİM: ya neden küçük esnafa pay etmeyip tek kişiden alıyorsunuz? herkes kazansa daha iyi olmaz mı? :(
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ASLI: ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRAN KADINI SERBEST BIRAKAN MAHKEMEYE YAZIKLAR OLSUN. NANKÖRLER ATATÜRK NİNELERİNİZİN NAMUSUNU YUNANDAN İNGİLİZDEN KURTARMAKTAN BAŞKA NE YAPTI SİZE.
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