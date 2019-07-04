04.07.2019 18:20
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Son Dakika! Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER 2 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Son Dakika! Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı Son Dakika! Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
Ekonomi, Güncel

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