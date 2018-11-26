LGS Tarihi Belirlendi! Sınav Süresi ve Soru Sayıları Değişti

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

SINAV 1 HAZİRAN 2019'DA YAPILACAK

MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019'da yapılacak.

ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU SORULACAK

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL ALAN TESTİNİN SÜRESİ 20 DAKİKA ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Kasım 2018 tarihinde, 2019 LGS sınavı örnek soruları üzerinden resmi açıklama yapıldı. Liseye Geçiş Sınavına dair örnek sorular yayımlandı. Bakanlık tarafından yayımlanan sorular sözel ve sayısal olmak üzere iki sayfa içinde yer alıyor.

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LGS SAYISAL SORULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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