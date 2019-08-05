Son dakika! LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini aldığı LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenciler, nakil sonuçları kapsamında herhangi bir okula yerleşememeleri halinde 2. Nakil dönemi için tercih işlemlerine başlayacak.

2. NAKİL DÖNEMİ İÇİN TERCİHLER, 5-8 AĞUSTOS ARASINDA KABUL EDİLECEK

LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. 2. nakil dönemi için tercihler ise 05 Ağustos-08 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. Öğrenciler ve velileri, 2. Nakil dönemi sonuçlarını 10 Ağustos tarihinde öğrenebilecek.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 19-23 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 98

Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 98'lik bir oranla birinci nakil ve yerleştirme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Birinci nakil ve yerleştirme süreci sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322 olarak açıklandı.