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Milli Eğitim Bakanlığından açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından "MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam Hatip okulları kesinlikle olmayacak" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

03.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:00Milli Eğitim Bakanlığından açıklama
Milli Eğitim Bakanlığından "MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam Hatip okulları kesinlikle olmayacak" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Arçelik A.Ş. arasındaki 'Dijital Kanatlar' Projesi İş Birliği Anlaşması 25.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, ilgili Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokulları kapsadığı için yazıda anlaşmanın yol açtığı hukuki sorumluluk gereği 'okul ve öğretmen seçim kriterleri' belirtilmiş olup, hatalı bildirim yapılmaması için dikkat edilecek hususlar bölümünde söz konusu ifadeye yer verilmiştir. İş birliği protokolleri, tarafı olan genel müdürlüklerin bağlı oldukları okulları kapsamaktadır. İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de öğrencilerimize teknolojiyi etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması, nitelikli ortam ve etkinliklerin planlanarak uygulanması adına çok sayıda benzer iş birliği çalışması bulunmaktadır. Ayrıca, 03.12.2019 tarihi itibariyle söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır" denildi.
(İHA)

Arçelik A.Ş., Güncel

Kaynak: İHA

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