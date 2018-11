Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenler Onuruna Akşam Yemeği

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:01



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenler onuruna akşam yemeği verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler onuruna Başkent Öğretmenevi 'nde akşam yemeği organize etti. Programda, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Mustafa Safran ve Reha Denemeç , Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile 81 ilden gelen öğretmenler katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Milli Eğitimin yol haritası belli. Bizim yol haritamız, her zaman her yerde Bakan Bey'in ekibi olarak bizlerin vurguladığı tek şey, en güvendiğimiz kaynak ve bu işin omurgası olan öğretmenlerdir" dedi. Genç meslektaşlarına seslenmek üzere kürsüye gelen emekli öğretmen Özgül Dağ, "Güneş nasıl can verirse havaya, suya, toprağa, nasıl fer verirse bahar için kış ayazında donmuş doğaya, öğretmen de öyle can verir topluma" dedi. Dağ, 2023 Eğitim Vizyonunun hayata geçirilmesinin emekli bir öğretmen olarak, kendisinin de en büyük hayali olduğunu ifade etti. Programda seğmenler halk oyunu gösterisi yaptı, ayrıca müzik dinletisi gerçekleştirildi. Fatih Erdoğan/İHA)