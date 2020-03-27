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Milli Eğitim'den Devlet Hastanesine maske desteği

Manisa'nın Kula ilçesinde imzalanan protokol gereği üretilen maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlıkçılara hediye edildi.

27.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:51
Milli Eğitim'den Devlet Hastanesine maske desteği
Manisa 'nın Kula ilçesinde imzalanan protokol gereği üretilen maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlıkçılara hediye edildi.

Dünya genelinde hızla yayılan ve Türkiye'de de vakaları artan yeni tip korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Manisa'da son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol kapsamında, Manisa ve ilçelerindeki meslek liseleri maske üretimine başladı. Kula ilçesinde de bir uygulama sınıfını atölyeye çeviren Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gönüllü personel, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte günlük 500 maske hedefiyle üretime başladı. Üretilen maskeler haftanın belirli günlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilerek dağıtımı yapılıyor.

Öte yandan il merkezine gönderilen maskelerin yanı sıra, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen maskeler, Kula'daki sağlık çalışanlarına da hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, beraberindeki Şube Müdürleri Hüseyin İzci ve İsa Ekiz ile Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Ahmet Ali Okumuş ile birlikte Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül'ü ziyaret ederek, gönüllüler tarafından üretilen maskeleri hediye etti. Bu süreçte sağlık çalışanlarının öneminin daha fazla anlaşıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, üretilen maskeleri sağlık personeline dağıtılmak üzere başhekime teslim ettiklerini ifade etti. Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte daha fazla yük üstlendiğini ve daha fazla tehlike altında olduğunu vurgulayan Sümen, bu sebeple gönüllüler tarafından üretilen maskeleri sağlık personellerine hediye ettiklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ise, Sümen ve beraberindekilere teşekkür ederek, maske desteklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Kula, Güncel

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