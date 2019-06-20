20.06.2019 11:55
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplandı

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplandı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda Komisyon Başkanı Emrullah İşler, ele alınacak kanun teklifi hakkında bilgi verdi. İşler, daha sonra sözü AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e verdi. Maviş, 2016'da çıkarılan meslek eğitimi ile ilgili hükümlerin uyumlaştırılmasını sağlayacaklarını belirterek, "8 kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılıyor. 9 ayrı hususta değişiklik öngörülüyor. Yurtlar konusunda görev paylaşımı yapılıyor. Okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasını düzenliyor. Uyumlaştırma ihtiyacından kaynaklanan hususlar var. Okul açılma, ruhsatlandırma düzenleniyor. Temel liseler ile ilgili kanundan doğan yükümlülükler düzenleniyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Emrullah İşler,Nazım Maviş,Politika

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