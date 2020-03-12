Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu (2)
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sunumu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu TBMM - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in başkanlığında toplandı.
12.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:09
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor KomisyonuYÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sunumu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor KomisyonuTBMM - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in başkanlığında toplandı. Komisyona katılan YÖK Başkanı Yekta Saraç sunum yaptı. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu (2)
Etiketler : Yekta Saraç, AK Parti, Güncel
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