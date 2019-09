İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanan Adnan Ok görevine başladı.Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışan Adnan Ok, Iğdır İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atandı. Başarılı çalışmalara imza atan Ok, Iğdır İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanarak yeni görevine başladı. - IĞDIR