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Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı

Kırıkkale Valiliği, toplantılara katılmayan 17 okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı haberinin doğru olmadığını bildirdi.

08.10.2019 21:16Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı
Kırıkkale Valiliği, toplantılara katılmayan 17 okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı haberinin doğru olmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün valilikçe düzenlenen 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı genel değerlendirme toplantısının öğretmenevinde basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu toplantı sonrasında bazı basın yayın organlarında yer alan "toplantılara katılmayan 17 okul müdürü hakkında Valilikçe soruşturma başlatıldı" ifadelerinin yer aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı açıklamada,"Toplantılara katılmadığı gerekçesiyle hiçbir okul müdürü hakkında Valiliğimizce soruşturma başlatılmamıştır." denildi.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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