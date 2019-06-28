28.06.2019 11:39
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Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları ele alındı

Milli Eğitim Müdürlüğü

Kütahya İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında toplandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında toplandı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Arif Yalçın , Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri katıldı.

Toplantıda; danışma Komisyonu görevleri, toplanması ve çalışma esasları hakkında bilgi verilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü verileri ve yapılan çalışmalar, Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum-kuruluşlar iş birliğinde yapılacak olan çalışmalar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Ali ihsan , Kütahya , Güncel

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