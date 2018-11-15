Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'den Tercan İlçesine Ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 13:19



15 Kasım 2018 Perşembe 13:19

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilçe ziyaretleri kapsamında Tercan ilçesinde bulunan okulları ziyaret eti. Gün ziyarette, Mercan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mercan İlkokulu, Mercan Ahmet Yesevi Ortaokulu, Çadırkaya Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik İlk ve Ortaokulu, Çadırkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tercan Başbudak, Oğulveren, Kalecik, Kökpınar ve Kurukol köylerinde bulunan okulları ziyaret etti. Şube Müdürü Yalçın Türkyılmaz'ın da refakat ettiği ziyaretlerde öğrencilerle bir araya gelindi ve öğretmenlerle değerlendirme toplantıları yapıldı.İlçede görev yapan tüm öğretmenlerle Mercan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde toplantı yaparak eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıldı.Değerlendirme toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "2017-2018 eğitim öğretim yılındaki katkı ve başarılarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu sene il dışından gelen öğretmenlere hoş geldiniz diyerek, geldiğiniz ilin güzellikleri ve başarılarını buranın güzellikleri ve başarılarıyla birleştirerek daha güzelini elde etmeye çalışalım. Erzincan'a nakil gelen ve ilk atanan öğretmenlere hitaben akademik başarının iyi olduğu, bir önceki yıl TEOG sınavında Türkiye 5.si olmuş bir ilde olduğunuzu, üniversite sınavlarında ilk 20'ye giren, okul sporlarında son üç yılda 3.olupta bu sene 1.olan ile geldiniz. Proje hazırlama ile ilgili olarak nitelik ve nicelik açısından özellikle nicelik açısından en çok proje hazırlayan ile geldiniz. Bu nedenle hedefimizi yüksek tutalım. Tercan ilçemiz öğrenci ve okul sayısıyla en fazla ilçemiz. Toplamda Otlukbeli 400, Çayırlı 1477 öğrenciye sahip. Tercan'da ise okul öncesinde 236, 15 ilkokulda 842, 8 ortaokulda 928, ortaöğretimde ise 591 öğrenci toplamda 2597 öğrencimiz bulunmakta. İki ilçemizden fazla mevcuda sahipsiniz. Bu nedenle her alanda atacağınız adımlar çok önemli. İlçemizde öğretmen sayımız yeterli. Öğretmen uygarlık peteklerini saf bal ile dolduran kişidir. Arkadaşlar biz hep beraber birçok başarının altına imza atacağız" dedi. - ERZİNCAN