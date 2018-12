Milli Eğitim Müdürü Cırıt Vedalaştı

14 Aralık 2018 Cuma 18:08



Milli Eğitim Müdürü olarak Eskişehir 'e atanan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, çalışanlarla vedalaştı.Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonu'nda gerçekleşen vedalaşma programında konuşan Cırıt, sultanlar şehri Edirne'de çalışmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.Serhat kentindeki çalışma arkadaşlarını her zaman kalbinde taşıyacağını ifade eden Cırıt, şöyle devam etti:"Bizler eğitim camiasının birer ferdi olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı geleceğe hazırlamak gibi önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Bu çatı altında faaliyet gösteren hiçbir birim diğer birimden daha az önemli değildir. Eğitim meşalesinin en yukarılara taşınmasında her bir birimimiz son derece önemlidir.Sizlerle birlikte olduğum süre içerinde her biriniz görevinizi layıkıyla yerine getirdiniz. Bu anlamda hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bilmenizi isterim ki, Serhat Şehri Edirne ve eğitimi en iyi yerlere getirmek için çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımı her zaman kalbimde taşıyacağım.Makamlar gelip geçicidir ve her veda yeni bir başlangıçtır. Görev yaptığım süre içerisinde bu güzel şehirde hoş bir seda bırakmışsam ne mutlu bana."