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Milli Eğitim Müdürü çocuklar için masal anlatmaya başladı

DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler için masal anlatmaya ve masalları youtube kanalında yayınlamaya başladı.

03.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:16
Milli Eğitim Müdürü çocuklar için masal anlatmaya başladı

DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler için masal anlatmaya ve masalları youtube kanalında yayınlamaya başladı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla öğrenciler evlerinde uzaktan eğitim aracılığı ile derslerine devam ederken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit öğrencilerin derslerden arda kalan zamanlarında vakit geçirmeleri için masal anlatmaya başladı. Yiğit oluşturulan youtube kanalında masallarını öğrencilerle buluşturdu. Yiğit'in anlatacağı masalların hikayesine göre bilgisayar efektleri kullanılarak arka fon oluşturuldu. Yiğit'in ilk masalı ise Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oldu.


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Kaynak: DHA

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