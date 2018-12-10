10 Aralık 2018, 15:08
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Milli Eğitim Müdürü Ekinci Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor

Milli Eğitim Müdürü Ekinci Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan İlçesinde bulunan Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan İlçesinde bulunan Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulunu ziyaret etti.

Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulu Müdürü Metin Karakuş tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. Ziyaretin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci okul müdürü tarafından görülen eksiklerin giderilmesi ve en kısa zamanda yapılması talimatı verildi. - KAYSERİ Kocasinan,Celalettin Ekinci
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:08