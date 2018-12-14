Milli Eğitim Müdürü Gönen Görevine Başladı

Ankara
Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışırken Iğdır
İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hakan Gönen
görevine başladı.
Milli Eğitim Müdür yardımcısı Ercan Budanur'dan görevi devralarak görevine başlayan Hakan Gönen, "benden önce bu görevi yürüten Müdür yardımcımız Ercan Budanur'a teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra tüm Iğdırlının hizmetinde olacağız. Allah yardımcımız olsun. Tüm personelimizle, eğitim faaliyetlerinin daha iyi bir seviyeye ulaşması için çalışacağız" dedi. - IĞDIR
Ankara,Iğdır,Gönen
14 Aralık 2018 Cuma 13:05