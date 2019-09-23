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Milli Eğitim Müdürü Gün'den okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

23.09.2019 12:55Milli Eğitim Müdürü Gün'den okul ziyareti
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Ziyaretinde yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Gün, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk, başarı ve güzelliklerle dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Erzincan genelinde bu sene yüksek bir motivasyon olduğunu başarı çıtasını daha yukarılara yükseltmek istediklerini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerin bu hedefe ulaşmak için gayretli olmalarını, çalışmalarını, ailelerin ve toplumun onlardan beklentilerini boşa çıkarmamalarını istedi.

Gün, "Devletimizin ve ailelerinin sağladığı imkanları kendiniz ve toplum için güzel işler yapmak için kullanın." dedi.

İdareci ve öğretmenlerle görüşen Gün, "Erzincan'da başarıyı yükseltmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için daha çok yorulmalı, daha gayretli çalışmalıyız" diyerek fedakarca çalışmalarından dolayı idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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