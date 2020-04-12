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Milli Eğitim Müdürü'nden sağlık çalışanlarına jest

Korona virüs salgınında büyük fedakarlık göstererek çalışan, ailelerinden ayrı olan ve Öğretmen Evi'nde kalan 39 sağlık çalışanına İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci hediye göndererek jest yaptı.

12.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:24
Milli Eğitim Müdürü'nden sağlık çalışanlarına jest
Korona virüs salgınında büyük fedakarlık göstererek çalışan, ailelerinden ayrı olan ve Öğretmen Evi'nde kalan 39 sağlık çalışanına İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci hediye göndererek jest yaptı.

Türkiye 'de de etkili olan korona virüs salgınında büyük özveri ve fedakarlık içinde çalışan sağlık çalışanlarına il Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, hediye göndererek jest yaptı ve sağlık çalışanlarının her zaman destekçisi olduklarını gösterdi.

Hazırlatılan hediyeler, Öğretmen Evi Müdürü Naime Bilen tarafından 39 sağlık çalışanına teslim edildi. Naime Bilen, "İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Celalettin Ekinci, sağlık çalışanlarının evlerinden uzakta görevlerini canla başla yaptığını belirterek onlara bir jest yapma konusunda fikir sordu. Yaptığımız görüşmeler sonrasında misafir ettiğimiz sağlık çalışanları için kolonya hediye edebileceğimizi ifade etmiştik. Müdürümüz sağ olsun sağlık çalışanlarının hediyelerini hazırlattı. Biz de onlara bu gün teslim ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu sıkıntılı dönemde yapılan jestten dolayı mutluluk duydular. Şu anda 39 sağlık çalışanını Öğretmen Evi'nde misafir ediyoruz. Toplamda 42 sağlık çalışanını misafir edeceğiz" dedi.

Bilen, korona virüs ile ilgili olarak Öğretmen Evi'nde gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, "Öğretmen Evi'nde sağlık çalışanları misafir ediyoruz. Onlar bu süreçte her konuda gerekli hassasiyeti göstererek çalışıyorlar. İl Sağlık Müdürlüğümüz de ne yapabileceğimiz ile ilgili bir görevli gönderdi. Bu görevli Öğretmen Evi'ndeki personelimize gerekli eğitimleri verdi. Şu anda girişte dezenfektanlarımız var. Günlük kurumumuz dezenfekte ediliyor. Asansör konusunda hassasız. Hem sağlık personelleri hem de bizim personellerimiz gerekli titizliği gösteriyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Celalettin Ekinci, Türkiye, Güncel
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