Haberler » Güncel » Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle bir araya geldi - Haber

Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle bir araya geldi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu'da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Havuzlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.

14.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:07Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle bir araya geldi
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 'da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Havuzlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Havuzlar Mahallesi'nde yer alan ve mahalle ile aynı adı taşıyan okulu ziyaret edip, hem öğrencilerle hem de okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a Çorlu programında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Şube Müdürü Beraat Sema Uzun da eşlik etti.

Çorlu'da çeşitli okulları ziyaret eden Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan daha sonra ilçeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20 "Öğrencilerimizi Dinliyoruz II" programının misafiri Bozkır Belediye Başkanı oldu.
15:20 Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, ülkesinin dış politikasını anlattı
15:19 İBB önünde "su zammı"protestosu
15:19 Eziyet edilen engelli gencin annesi isyan etti
15:18 CarrefourSA midye satışına başladı
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:20:59