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Milli eğitim Müdürü Sağlam'dan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla evde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

06.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:32Milli eğitim Müdürü Sağlam'dan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla evde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.
Öğrenciler ve aileleri ile sohbet eden Sağlam, Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erkan İyiliksever'den çocukların gelişimleri ile eğitimleri hakkında bilgi aldı.
Bedensel engelli olan ve okul öncesi eğitimini evde alan 5 yaşındaki Alya Doğa Zeynep Taşan'a da ziyarette bulunan Sağlam, bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.
Sağlam, ilçede okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde 6 öğrenciye evde eğitim hizmeti verildiğini belirterek, "Çocuklarımızın eğitim hayatından kopmaması için elimizden geleni yapmaktayız. Çocukları eğitime ara vermek durumunda olan ve evde eğitim hizmetinden faydalanmak isteyen velilerimiz Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yardım alabilir. Tüm engelli kardeşlerimizin günlerini kutluyor, başta Alya olmak üzere öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu eğitimi fedakarca devam ettiren öğretmenlerimize de teşekkür ederim." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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