Haberler » Güncel » Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti - Haber

Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

27.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:03 Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Sarı, birim amirleri ve personel ile bir araya geldi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek birim amirleri ve personel ile bir araya geldi. Göreve yeni başlayan Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye görevi dolayısıyla tebrike den İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler aldı. - ÇORUM

Yakup Sarı, Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti" - Haber
18:59   Ak parti bursa milletvekili alinur aktaş açıklamalarda bulundu - Haber
18:59   Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Haber
18:57   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" - Haber
18:56   İzmit'te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 19:08:40