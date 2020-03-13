Milli Eğitim Müdürü Sarı pansiyonları denetledi
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu'da okulların pansiyonlarını ziyaret ederek öğrenciler ile kahvaltıda buluştu.
13.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:45
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu 'da okulların pansiyonlarını ziyaret ederek öğrenciler ile kahvaltıda buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu ile birlikte Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sungurlu Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu, Şehit Akif Kapaklı MTAL Kız Öğrenci Pansiyonu, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonu ile Sungurlu Fen Lisesi Pansiyonlarını sabah saatlerinde ziyaret ederek öğrenciler ile kahvaltıda bir araya geldi. Sarı, pansiyonların yatakhane, çamaşırhane, lavabo, mescit vb. kullanım alanlarını inceleyerek, görevli belletmen ve idarecilerden bilgiler aldı.
Gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra bir açıklama yapan Yakup Sarı, "Çorum genelindeki tüm pansiyonu bulunan tüm okullarımızın ziyaret edip, öğrenciler ile bir araya gelmek ana hedefimiz. Evlatlarımızın en iyi eğitim ve öğretim hayatını hazırlamak asli görevlerimizden olduğu gibi onların pansiyonlarda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda kalmalarını sağlamak da en önemli görevlerimiz arasındadır. Şu an için yurtlarımızda büyük sorunlarımız olmayıp, arkadaşlarımız ile beraber daha iyi neler yapabiliriz sorusuna cevap arıyoruz" dedi. - ÇORUM
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu ile birlikte Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sungurlu Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu, Şehit Akif Kapaklı MTAL Kız Öğrenci Pansiyonu, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonu ile Sungurlu Fen Lisesi Pansiyonlarını sabah saatlerinde ziyaret ederek öğrenciler ile kahvaltıda bir araya geldi. Sarı, pansiyonların yatakhane, çamaşırhane, lavabo, mescit vb. kullanım alanlarını inceleyerek, görevli belletmen ve idarecilerden bilgiler aldı.
Gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra bir açıklama yapan Yakup Sarı, "Çorum genelindeki tüm pansiyonu bulunan tüm okullarımızın ziyaret edip, öğrenciler ile bir araya gelmek ana hedefimiz. Evlatlarımızın en iyi eğitim ve öğretim hayatını hazırlamak asli görevlerimizden olduğu gibi onların pansiyonlarda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda kalmalarını sağlamak da en önemli görevlerimiz arasındadır. Şu an için yurtlarımızda büyük sorunlarımız olmayıp, arkadaşlarımız ile beraber daha iyi neler yapabiliriz sorusuna cevap arıyoruz" dedi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Yakup Sarı, Sungurlu, Çorum, Güncel
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