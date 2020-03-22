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Milli Eğitim Müdürü Tevke'den "uzaktan eğitim" açıklaması

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından yarın uzaktan eğitim sürecinin başlayacağını bildirdi.

22.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:18
Milli Eğitim Müdürü Tevke'den
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından yarın uzaktan eğitim sürecinin başlayacağını bildirdi.

Tevke, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim süreci hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerin uzaktan eğitim süresince derslere odaklanmaları gerektiğini kaydeden Tevke, bu süreçte öğretmenlerin, öğrencilerinin yanında olduklarını hissettirmelerinin öğrencilerin motivasyonları açısından önemli olduğunu kaydetti.

Son sınıflardaki öğrencilerin, öğretmenlerinden moral ve destek beklediğini vurgulayan Tevke, şunları kaydetti:
"Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip edebilecek. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin ders takipleri için Vodafone ve Turkcell 6 GB, Türk Telekom ise 8 GB ücretsiz internet verdi. Okullarımızı eğitime hazır hale getirmek için eş zamanlı dezenfeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Kafanızda oluşan her durumda bizler kurum olarak yanınızda olacağız. Bakanlığımız tarafından paylaşılacak olan her türlü bilgi ve içerik İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sitesindeki duyurular bölümünde ve sosyal medya kanallarımızdan paylaşılacaktır."

Öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Tevke, "Pazartesi gününden itibaren eviniz okulunuz, odanız ise sınıfınız olacaktır. Televizyon ve internet üzeri ders anlatanlar, yeni öğretmenleriniz olacak. Yeniden okullarınıza dönüşte eksikliklerinizin olmaması için oradaki öğretmenlerinizi dikkatli dinleyin." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : 27 Mart, TV, Güncel

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