Milli Eğitim Müdürü Tümer'den Okul Ziyaretleri

Taşova
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Şehit Er Arif Burçak ve Yerkozlu ilkokullarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Tümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimde başarıyı artırmak için okulları yakından takip ettiklerini söyledi.
Eğitimde aksayan yönleri yerinde tespit ederek tüm öğrencilere en iyi şartları sunmak istediklerini vurgulayan Tümer, "Yaptığımız ziyaretler sadece okulların fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz.Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Taşova, Güncel
Kaynak: AA