Milli Eğitim Müdüründen parmağını sıraya sıkıştıran öğrenciye ziyaret
BURSA - Yenişehir
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, ameliyat olan öğrencisini hastanede ziyaret etti. Bursa Yenişehir Gevher Nesibe
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
sağlık bölümünde parmağını sıraya sıkıştıran 14 yaşındaki Berkay
Künen'i Yenişehir devlet hastanesinde ameliyat oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve okul müdürü Metin Azaklı ameliyata giren öğrenciye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Yenişehir kaymakamlığının yaşanan olayda ihmalin olup olmadığına dair inceleme başlattığını söyledi.
Bursa Yenişehir,Yenişehir
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:15