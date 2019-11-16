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Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu

Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

16.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:09Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu
Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülnar'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - NİĞDE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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