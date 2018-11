Milli Eğitim Personeli Kan Bağışladı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:15



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Dünya üzerinde yapılamayan tek ilaç kandır. Hayat kurtarıcıdır, can suyudur" düşüncesi ile başlatılan "Öğretmenin Can Suyu" projesikapsamında personel, Kızılay'a kan bağışında bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen proje ile ilgili konuşan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Türkiye'de yıllık kan bağışı oranı nüfusun yüzde 2'si kadar. Dünyada her dört saniyede bir insana kan lazım oluyor. İlimizin kan ihtiyacı ise 35 Bin ünite. Kızılay kan merkezimiz bu ihtiyacı karşılamak için günde 3 organizasyonla kan ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. Öğretmenlerimiz de bu örnek davranışları ile Muğla'ya örnek olacaklar. Kan bağışı yapmak yardımlaşmanın temelini oluşturur" dedi.Sabah saat 10: 00'da başlayan kan verme işlemi akşam saatlerine kadar devam etti. - MUĞLA