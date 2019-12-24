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Milli Eğitim Platformu ilk toplantısını yaptı

Milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Milli Eğitim Platformu ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.

24.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:16 Milli Eğitim Platformu ilk toplantısını yaptı
Milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Milli Eğitim Platformu ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.

'da eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağın gereklerine göre geliştirmek, eğitimin kalitesini artırarak daha üst seviyelere çıkartıp, karşılaşılan sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan platform Vali Yardımcısı Bedir Deveci Başkanlığında toplandı.

Türkiye Petrolleri Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum amirleri, milli eğitim şube müdürleri, sendika başkanları ve paydaş kurumlar katıldı.

Platformun amaç ve hedefleri ile ilgili bir sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman il genelinde ilk ve orta öğretim kurumlarının genel durumu, kentteki okulların fiziki şartları, derslik ve öğrenci sayısı, ihtiyaçlar, eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik hayata geçirdikleri projeler, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, hayat boyu öğrenme faaliyetleri, özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen projeler, 2023 Eğitim Vizyonunun getireceği yenilikler, sosyal kültürel ve sportif çalışmalar ile devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Yapılan sunumun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Bedir Deveci, "Daha önce Valimiz Aykut Pekmez Başkanlığında kurumlar bazında çeşitli platform toplantılarımızı gerçekleştirmiştik. Bugünde bunlardan biri olan Milli Eğitim Platformu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın amacı Adıyaman'da eğitim ve öğretim kalitesinin daha üst noktalara çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalar, eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerilerini bilimsel bir çerçevede ele alarak eğitim alanında yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik ortak çözümler üretmektir. Bu platform toplantıları paydaşların katkı ve desteği ile daha da zenginleşecektir" dedi.

Toplantı, Adıyaman'daki eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yönetim önerileri ile ilgili katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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