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Milli Eğitimden Emniyet'e yüz koruyucu siperlik desteği

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar yeni tip Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürün üretilerek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaya devam ediyor.

17.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:36
Milli Eğitimden Emniyet'e yüz koruyucu siperlik desteği
Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar yeni tip Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürün üretilerek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık emniyet mensupları için Bilim ve Sanat Merkezlerinde 250 bin yüz koruyucu siperlik üretilmeye başlandı. İlk etapta 81 ildeki 150 BİLSEM'de üretilen siperlikler Emniyet Müdürlüklerine teslim ediliyor.

Trabzon 'da Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın tarafından Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen 500 adet yüz koruyucu siperlik Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Aktaş, 500 adet yüz koruyucu siperliği İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e teslim ederek zorlu süreçte yürüttükleri özverili ve başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Öte yandan aynı merkezde sağlık ve güvenlik personeli için bin 550 koruyucu siperlik üreterek Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastane ve diğer birimlere, Kızılay'a ve Trabzon Havalimanı'na dağıtımının yapıldığı da kaydedildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Güncel
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