Milli Eğitimin 100 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak"

06 Aralık 2018 Perşembe 15:52



06 Aralık 2018 Perşembe 15:52

Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hizmete giren yeni binanın müdürlüğün yaklaşık 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu bildirdi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni hizmet binasını tanıtan Başyiğit, yaptığı açıklamada, yeni binanın Kütahya ve eğitim camiasına yakışan bir bina olduğunu söyledi.Başyiğit, geniş ve ferah bir ortamda hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü binası bodrum üzerinde 4 katlı, ilave olarak da bir yemekhanesi ve toplantı salonu olan bir bina. Binamızda 66 oda, 3 toplantı salonu, 2 mescit ve personelin işine yarayacak çay ocağı, kantin gibi sosyal donatılarla da zenginleştirilmiş güzel bir hizmet binası. Biz valilik hizmet binasında 2 katta ve 56 odada hizmet veriyorduk. Oradaki odalar herkesin malumu olduğu üzere çok küçüktü. Personelimiz dar odalarda eğitimle ilgili gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyordu. Hizmet alımı için gelen bir misafirimizi misafir etme, oturmasına imkan sağlama gibi bir durumumuz olamıyordu. Müdürlüğümüze ait toplantılarımızı okullarda ve dışarıdaki diğer salonlarda yapabiliyorduk. Bunun için hep bir yer arayışı içerisindeydik. İnşallah Kütahya'mızın Milli Eğitim Müdürlüğü anlamında önümüzdeki 100 yıl böyle bir ihtiyacı olmayacak."