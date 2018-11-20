Milli Eğitimin Ücretsiz Kursundan Gururlandıran Başarı

20 Kasım 2018 Salı 10:57



20 Kasım 2018 Salı 10:57

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce, lise mezunları için ücretsiz açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilerin büyük bölümü bir bölüme yerleşmeyi başardı.İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merdiven altı eğitimciliği engelleyip ekonomik durumu iyi olmayan ailelere destek sağlamak amacıyla 3 yıldır YKS'ye hazırlık kursu açtıklarını söyledi.Velilerin, başta ücretsiz olduğu için kursun kalitesiz olacağını düşündüğünü fakat elde edilen başarıyla bu düşüncenin yanlışlığının ortaya çıktığını aktaran Güneş, kursun her geçen yıl daha iyi hale geldiğini anlattı.Kursları açmakla özel öğretim kursları veya temel liselerle yarışmayı değil, ekonomik durumu olmayan ailelere destek sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Güneş, "Kursumuzun ilk yılında fazla tanıtım yapılamamıştı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında tanıtımımızı daha iyi yaptık. Bundan dolayı öğrencilerimiz başka yerle gitmek yerine halk eğitim kanalıyla açtığımız kursları tercih etti." dedi.Bu yıl kursa katılanların sayısı 600'e yükseldiGeçen eğitim öğretim yılında kurslara 400 civarında öğrencinin katıldığını dile getiren Güneş, şöyle devam etti:"Bu yılki YKS'ye katılanların 300'den fazlası bir bölüme yerleşme başarısı gösterdi. Merdiven altı eğitimi engellemek için açtığımız kursta büyük başarı yakaladık. Tıp, hukuk, mühendislik fakültelerine giden öğrencilerimiz var. Başarımızı duyan aileler bizi arayıp teşekkür ediyor. Bu sene ise 600 civarında öğrencimiz kayıt yaptırdı. Buradaki programlarımız ciddi şekilde yönetilen programlar. Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerimiz, branşlarında iddialı olan arkadaşlarımızdır."Güneş, kurslarda görevli öğretmenlerin, öğrencilere sadece ders vermediklerine, aynı zamanda rehberlik yaptıklarına dikkati çekerek, sosyal ve psikolojik açıdan öğrencileri rahatlattıklarını kaydetti.Kursa katılan öğrencilerden Banu Doğan ise kurs için Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Babam beni buraya gönderme taraftarı değildi. Özel bir lisenin destekleme kursuna gönderecekti ama fiyatları çok pahalıydı. Ben de buraya geldim. Buradan çok memnunum. Matematik anlamıyordum ama sağ olsun, hocamız çok iyi anlatıyor. Buradaki hocalarımız gerçekten çok iyiler." ifadesini kullandı.