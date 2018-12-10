Milli Ekonomi İçin Minik Elleriyle Turşu Kurdular

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20

Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA ( Balıkesir ), ( DHA )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde anaokul öğrencileri milli ekonomiye destek olmak amacıyla kendi elleriyle turşu yaptı. Turşular, diğer yerli malı ürünlerle birlikte Okul-Aile Birliği'ne destek olmak için satıldı.Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlk ve Ortaokulu'nda Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında 'Pazarda buluşalım, yöremizi tanıyalım' adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenci velileri kendi memleketlerine özgü yiyecekleri, gıda ürünlerini okulun içine kurdukları pazarda Okul-Aile Birliği'ne maddi destek sağlamak için satışa çıkardı. Yapılan etkinlik konusunda bilgi veren Okul Müdürü Semih Sancar Çakan, amaçlarının çocukları yerli malı ile tanıştırarak milli ekonomiye yönlendirmek olduğunu söyleyerek, "Turşu etkinliği, BENGİ projesi kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerimizden bir tanesidir. Biz bu faaliyeti 'Tutum, yatırım yerli malı haftası'nı da içine alarak düzenledik. Son dönemlerde milli ekonominin ne kadar değerli olduğunu velilerimize, öğrencilerimize bir nebze olsun hissettirebilmek temel hedefimiz. Turşularımızı anaokulu öğrencilerimiz bizzat öğretmenleri nezaretinde hazırladılar. Kayacık Mahallemiz farklı coğrafyalardan gelen insanların yaşadığı bir bölge. Onların kendi memleketlerinden getirdikleri, yetiştirdikleri ürünler de burada bulunuyor" dedi. Öğrencilerin turşuları severek yaptığını ilave eden Çakan anaokulu öğrencileri ile de yakından ilgilendi. İkra Kaya isimli öğrenci ise turşuları arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte yaptıklarını belirterek, "Önce sebzeleri koyduk, sonra tuz ve suyunu koyduk, sonra da sarımsak koyduk. Turşu yemeyi çok seviyorum" diye konuştu. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da okuldaki etkinliği ziyaret ederek alışveriş yaptı.