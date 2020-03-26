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Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili "Evde kalın" mesajı gönderdi.

26.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:53
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

"Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın"

- 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili "Evde kalın" mesajı gönderdi.

Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, "Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatma Zehra Köse'nin açıklamaları

Fatma Zehra Köse'nin evde yaptığı çalışmalar


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Zehra, Avrupa, Spor

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