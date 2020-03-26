Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili "Evde kalın" mesajı gönderdi.
26.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:53
"Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın"
- 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili "Evde kalın" mesajı gönderdi.Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, "Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Fatma Zehra, Avrupa, Spor